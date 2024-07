Gli sparano alla schiena nel cuore della notte: 21nne gravissimo al Vecchio Pellegrini

Gli spari hanno squarciato il silenzio della notte: a terra resta un ragazzo di soli 21 anni, raggiunto da un proiettile nella zona lombare e lasciato a terra, in una pozza di sangue. Dalle prime informazioni raccolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta indagando sull'episodio, a soccorrere il giovane è stato un passante, che lo ha caricato in auto e trasportato di corsa al Vecchio Pellegrini.

I sanitari, viste le condizioni critiche del giovane, considerato in imminente pericolo di vita, lo hanno sottoposto ad una lunga e delicata operazione. Il 21nne, ricoverato in gravissime condizioni, non ha ancora fornito la sua versione dei fatti. Il ragazzo, da quanto apprende NapoliToday, avrebbe precedenti di polizia