Spari tra la gente in pieno giorno: paura nel quartiere napoletano

Paura a Pianura dove ieri pomeriggio è stata registrata una sparatoria. L'episodio, accaduto in via Cannavino, riguarderebbe quattro persone su due scooter. che arrivati su una delle strade principali del quartiere hanno cominciato ad esplodere colpi di pistola verso un edificio.

Paura tra la gente che stava affollando la strada e fuggi fuggi generale. Dopo alcune segnalazioni sono giunti sul posto gli uomini del Commissariato per i rilievi del caso, durante i quali sono stati rinvenuti sei bossoli. Stando ad una prima ricostruzione, gli investigatori non escludono che l'episodio possa rientrare in una guerra tra clan rivali del quartiere.