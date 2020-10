Sparatoria a Giugliano: possibile raid fallito

Si indaga senza escludere nessuna pista sulla sparatoria avvenuta questa mattina a Giugliano in Campania. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto e fare luce sul reale bersaglio di quei quattro colpi di pistola che sono stati esplosi poco dopo le 11 in via Colonne, nel pieno centro cittadino. Nei pressi del luogo dove sono stati ritrovati i bossoli si trovano un negozio di frutta e una gioielleria. Secondo quanto riferito da chi era in zona due persone in sella ad uno scooter avrebbero affiancato un’auto in transito ed esploso i colpi di pistola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento sembra non risultino feriti né danni. Verifiche sarebbero in corso anche presso gli ospedali della zona proprio per accertare la presenza di persone con ferite da arma da fuoco. Il tutto si sarebbe svolto in pochi istanti e i due a bordo dello scooter si sarebbero dileguati per le strade limitrofe in tutta fretta. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.