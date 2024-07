Paura a Fuorigrotta: esplosi colpi di pistola tra la folla. Indagini in corso

Attimi di terrore quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi a Fuorigrotta. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in via Leoipardi, a pochi passi dalla cumana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso. Ritrovati sul luogo anche diversi bossoli. A sparare sarebbero state alcune persone a bordo di due scooter mentre si inseguivano. Al momento non risultano feriti.

L'esplosione di diversi colpi di pistola sarebbe stata segnalata anche in via Consalvo. Al momento non si conoscono ulteriroi dettagli e non è chiaro se i due episodi - avvenuti verosimilmente a pochi minuti di distanza - siano collegati.