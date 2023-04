Spari dopo la rapina in un negozio di Chiaia

Rapina nel pomeriggio in via Arcoleo a pochi passi dal lungomare. I banditi si sono dati alla fuga su un'automobile in direzione Fuorigrotta, venendo raggiunti dagli agenti della Municipale. All'altezza di via Nino Bixio sarebbero stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco, come segnalato dai lettori di NapoliToday residenti nella zona.

La vettura dei malviventi è stata poi fermata in via Arlotta dagli agenti. I fuggitivi sono stati portati al comando più vicino.