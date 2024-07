Sparatoria al Festival del sordo, tre feriti gravi. E' caccia ai colpevoli

È caccia all'uomo tra Napoli e Salerno, dopo la sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Capaccio Paestum durante il Festival Internazionale del Sordo in corso all'hotel Ariston, in località Laura. Tre persone, tutte appartenenti ad un gruppo di biker Deaf Bones Motorcycles, sono rimaste gravemente ferite. Secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuta una lite violenta tra due fratelli napoletani - anche loro partecipanti al Festival - ed il gruppo, anch'esso proveniente da Napoli. Uno dei due fratelli ha estratto una pistola ed ha cominciato a sparare agli antagonisti, ferendo 3 persone in maniera grave.

Uno dei feriti è in pericolo di vita. I tre ciclisti sono ricoverati tra gli ospedali di Eboli, Battipaglia e Salerno. Sul caso indagano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Agropoli e della stazione di Capaccio Scalo. La sparatoria è avvenuta all'esterno dell'albergo e sono stati esplosi 13 colpi calibro 9. Dopo la sparatoria, i due fratelli ricercati si sarebbero dati alla fuga a bordo di un furgone. (AdnKronos)