Colpi di pistola contro un ragazzo di 20 anni. Ricoverato all'ospedale Betania

Un giovane dell'età di circa 20 anni è stato trasportato sanguinante all'ospedale Betania, in via Argine. I sanitari hanno accertato che è stato colpito da almeno un proiettile al torace. Fortunatamente, in ogni caso, le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Ad indagare sul ferimento del giovane, di cui al momento non si conoscono le modalità, gli agenti del commissariato di San Giovanni.