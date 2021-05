Ancora violenza a Torre Annunziata: gambizzato un minorenne

Non si ferma l'ondata di violenza a Torre Annunziata e la città piomba nella paura che fa tornare alla mente gli anni 2006-2007. Anni terrificanti in cui gli omicidi di camorra insanguinavano le strade cittadine e lo spaccio a cielo aperto fece diventare la città la seconda piazza dopo Scampia. Sembra essere tornati indietro di 15 anni nel Comune oplontino dove ieri sera si è verificato l'ennesimo fatto di sangue dopo l'assassinio di Maurizio Cerrato. Intorno alle 21 e 30 è stato colpito da due colpi d'arma da fuoco alle gambe un ragazzino di 17 anni.

La sparatoria sulla “curva”

Il giovanissimo è stato ferito a via Gino Alfani, in quella che i torresi chiamano la “curva”, il luogo più frequentato dalla movida cittadina. Negli ultimi istanti prima dello scattare del coprifuoco, il 17enne è stato ferito in mezzo ad altre persone presenti nel luogo di ritrovo scatenando il panico. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare dove è stato curato. Non risulta essere in pericolo di vita. I due proiettili esplosi l'hanno colpito alla gamba destra. Secondo la prima ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, il minorenne sarebbe stato colpito a seguito di una rapina. Non avrebbe voluto lasciare andare il proprio scooter. Da ciò che ha riferito agli investigatori a colpirlo sarebbero stati in due a bordo di un altro motorino.

Le indagini

La sua versione è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno verificando anche il suo passato. Tutte le ipotesi restano sul tavolo. Gli uomini in divisa sono anche alla ricerca di eventuali testimoni visto che la zona era molto trafficata al momento della sparatoria. Dopo l'esplosione dei colpi è stato immediato l'arrivo della segnalazione alle forze dell'ordine che sono subito accorse sul posto. A intervenire sono stati gli agenti del commissariato oplontino.