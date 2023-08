Nel tardo pomeriggio di oggi in corso IV Novembre, altezza civico 45, nel quartiere Barra di Napoli, ignoti avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della compagnia di Napoli Poggioreale. Al momento non ci sono notizie di feriti.