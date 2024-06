Sangue al Centro Storico: feriti due giovani

Era circa l'1, in pieno orario di movida, quando nel Centro storico si sono sentiti alcuni colpi d'arma da fuoco. A via Santa Chiara, angolo Banchi Nuovi, nei pressi di un esercizio commerciale a terra restano due giovani, classe 2002 uno e 1999 l'altro.

Sul posto intervengono, con i sanitari del 118, gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale. I feriti vengono immediatamente trasportati al Vecchio Pellegrini. Il 22enne, colpito alla gamba sinistra, viene medicato e subito dimesso. Il 25enne, invece, è in gravi condizioni: colpito al basso ventre, per i sanitari è in pericolo di vita.

Sull'episodio, gravissimo, indagano gli uomini della Squadra Mobile. A sparare sarebbe stato un solo uomo, ancora ignota al momento la dinamica della sparatoria e i motivi.