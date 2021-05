Spari al Centro Direzionale: indagini in corso

Al momento non è esclusa alcuna pista

Potrebbe trattarsi anche di una nuova "stesa" quella andata in scena ieri sera al Centro Direzionale. Erano circa le ore 20 quando alcuni colpi di pistola sono stati esplosi a piazza Salerno. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista e si pensa addirittura che l'episodio possa essere un agguato non andato a segno.

Nel battere questa ipotesi, si lavora per ricercare eventuali feriti che sarebbero riusciti a fuggire prima dell'arrivo della Polizia. Gli agenti, infatti, dopo diverse segnalazioni giunsero prontamente sul posto, per effettuare i rilievi. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamera di videosorveglianza della zona.

L'episodio, sul quale sono in corso indagini, potrebbe essere riconbducibile all'esclation di violenza che nelle ultime settimane ha interessato l'area orientale di Napoli.