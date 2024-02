Tentato omicidio e sparatoria in strada: far west in provincia di Napoli

Sparatoria in strada a Casalnuovo di Napoli. I carabinieri della tenenza locale e i quelli di Castello di Cisterna erano intervenuti in via Grazia Deledda, nei pressi di una scuola, per la segnalazione di alcuni cittadini, di un uomo armato e in evidente stato di agitazione. Sul posto, i militari non hanno trovato nessuno. Pochi minuti dopo, però, un 29enne già noto alle forze dell'ordine, L. T., è sbucato da un vicolo è ha puntato un'arma da fuoco contro gli uomini dell'Arma. L'uomo ha esploso quattro colpi indirizzati al personale in divisa mentre in strada c'erano diverse persone. Nessun proiettile è andato a segno.

I carabinieri hanno inseguito L.T. che ha sparato altri tre colpi prima di gettare via l'arma. E' stato raggiunto pochi metri dopo e aveva addosso anche un'altra pistola, questa però a salve. Poco distante, i militari hanno ritrovato anche l'arma con cui il 29enne aveva sparato con in canna ancora un proiettile. L.T. è finito in manette per tentato omicidio aggravato. Sarà portato in carcere. Ancora mistero sulle cause che hanno portato il 29enne a sparare contro le forze dell'ordine.