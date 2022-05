Sparatoria al bar, l'arrestato uccise il suocero nel 2006

Emergono dettagli agghiaccianti nel passato di Marco Bevilacqua, il 37enne fermato dai carabinieri perché indiziato di tentato omicidio plurimo a Qualiano, dove ha ferito quattro persone a colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dai militari, nel 2008 l'uomo è stato condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso, a Scafati, il suocero nel 2006.

Salvatore Bevilacqua, nessuna parentela con Marco, aveva 47 anni ed era il padre dell'allora compagna dell'assassino. Quest'ultimo ha trascorso diversi anni in carcere dopo che nel febbraio 2009 la condanna è diventata irrevocabile. Uscito diversi anni dopo, nel 2016 è stato nuovamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, stavolta a Qualiano dove nel frattempo si era trasferito, al termine di un lungo inseguimento continuato per ben 10 chilometri dopo essere scappato a un posto di controllo dei Carabinieri.

Marco Bevilacqua è stato fermato alle 6.30 del mattino in quanto indiziato di una sparatoria avvenuta intorno a mezzanotte davanti al bar Nirvana Spritz di via Rossellini, a Qualiano. Il 37enne avrebbe sottratto una pistola a una guardia giurata e avrebbe sparato agli avventori del locale, ferendo quattro ragazzi, di cui due, di 18 anni, in gravi condizioni. Bevilacqua, assistito dall'avvocato Nicola Mallardo, è stato interrogato dal pm di Napoli Nord Giuseppe Vitolo ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell'interrogatorio è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida del fermo che potrebbe essere fissata già domani.

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis: "Ringrazio i Carabinieri che hanno assicurato il responsabile alla giustizia in poche ore adesso è il momento di pregare per i due giovani ricoverati in ospedale. Sono vicino al dolore delle famiglie. Episodi come questo suscitano rabbia e sconcerto".