Spari davanti al bar a Qualiano: uno dei feriti resta in coma

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi feriti sabato sera nel corso di una sparatoria dinanzi al bar “Nirvana Spritz” a Qualiano. Anche un altro giovane è stato dichiarato fuori pericolo dai medici che l'hanno preso in cura. Si va ad aggiungere agli altri due coetanei che sono stati ritenuti in buone condizioni. Resta un solo giovane in gravi condizioni. Il ragazzo è in pericolo di vita e i medici lo tengono ancora in coma farmacologico. Bisognerà monitorare le sue condizioni nelle prossime ore nella speranza che migliorino e possa essere svegliato.

Continuano intanto le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato Marco Bevilacqua, 37enne di Torre Annunziata, a esplodere almeno sei colpi d'arma da fuoco all'esterno del locale. La pistola utilizzata era stata sottratta a una guardia giurata poco prima con l'utilizzo di un coltello. Poi il raid con il quale ha inteso vendicare un vecchio dissidio e che adesso gli costa le accuse di tentato omicidio plurimo, rapina aggravata e porto e detenzione d'arma. Oggi comparirà dinanzi al Gip del tribunale di Napoli nord per l'udienza di convalida del fermo.