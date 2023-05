Colpi di pistola all'esterno di un bar, ferita intera famiglia: bimba colpita alla testa

Attimi di terrore a Sant'Anastasia. In piazza Cattaneo, all'esterno di un bar, sono stati esplosi almeno 10 colpi di arma da fuoco. Due person, secondo una prima ricostruzione, avrebbero raggiunto l'esterno del locale ed esploso i colpi di pistola tra le persone sedute a mangiare e bere.

Tre le persone ferite, tutte appartenenti alla stessa famiglia. Si tratta, infatti, di una coppia e della loro figlioletta di 10 anni. Erano seduti ad un tavolo a mangiare e, secondo i Carabinieri, sarebbero stati colpiti accidentalmente.

Il padre, 43 anni, colpito ad una mano è stato trasferito al Cardarelli. La madre, 35 anni, è stata ferita all’addome e anche lei è stata trasportata al Cardarelli: non è in pericolo di vita. Per la piccola, invece, è stato necessario il trasporto al Santobon dove dovrà essere operata per le ferite riportate alla testa: non è in pericolo di vita.

A condurre le indagini, per chiarire la dinamica e il movente dietro la sparatoria, sono i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna