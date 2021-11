Agguato all'ora di cena: diversi i feriti

Sarebbero cinque le persone rimaste ferite questa sera, poco dopo le ore 20, in un agguato ad Arzano, comune dell'hinterland napoletano. Stando alle prime indiscrezioni l'agguato - avvenuto in via Ignazio Silone - era all'indirizzo di alcuni soggetti legati al clan della !67.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri e diverse ambulanze. L'area è stata interdetta al pubblico, anche per permettere i primi rilievi degli uomini dell'Arma. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.