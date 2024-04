Domenica di terrore ad Afragola. Sparatoria In piazza Castello con tre feriti. Secondo quando ricostruito, sembra che il tutto sia nato da una lite in pieno giorno e nella zona centrale del paese del Comune a Nord di Napoli. Sul posto, la polizia di Stato. I feriti, nessuno è in pericolo di vita, sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto.