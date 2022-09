Esplode due colpi di pistola contro il vicino dopo una lite: arrestato un 39enne

Domenica sera la polizia ha tratto in arresto un 39enne. In particolarem gli agenti del Commissariato Posillipo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, a carico del 39enne napoletano, accusato di lesioni personali aggravate dai futili motivi e per aver commesso il fatto con armi e premeditazione.

Il 5 agosto scorso, il 39enne, a seguito di una lite, come hanno ricostruito gli investigatori, aveva esploso due colpi di pistola contro un condomino che, indietreggiando, era riuscito ad evitarli ma a quel punto l’uomo lo ha inseguito per poi colpirlo alla testa con il castello della stessa arma provocandogli delle lesioni.