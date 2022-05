Spara a quattro persone: due in pericolo di vita

Poteva essere una strage: quattro feriti, due gravi. Si macchia di sangue la notte di Qualiano dove, in via Rosselli, un 37enne ha rapinato una guardia giurata e poi ha fatto fuoco contro gli astanti.

Pochi minuti prima della mezzanotte, l'uomo ha minacciato con un coltello la guardia, gli ha sottratto la pistola mentre era in sella a una bici elettrica e ha sparato contro alcune persone davanti a un bar, il Nirvana Spritz. Ha colpito quattro ragazzi, due sono in prognosi riservata e in pericolo di vita. Uno è stato dimesso, mentre il quarto ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. Sono tutti giovanissimi, nati tra il 2002 e il 2004, due residenti a Mugnano, uno a Napoli, uno a Villaricca

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, sono riusciti in pochissimo tempo a dare un volto all’uomo che avrebbe premuto il grilletto e lo hanno rintracciato questa mattina intorno alle 6.30. In manette M. B. di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine. Al momento nono sono chiare le motivazoni dell'uomo.