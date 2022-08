Spara alla moglie e si barrica in casa: attimi di terrore nel Napoletano

Non sono ancora chiari i motivi né la dinamica dei fatti. Quello che è certo è che stamane a Bacoli, in via Terme Romane, un 80enne ha impugnato una pistola di piccolo calibro e ha fatto fuoco contro la moglie di 77 anni per poi barricarsi in casa.

Sul posto in tempi record sono accorsi i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

Almeno 2 i proiettili che avrebbero raggiunto la donna, soccorsa e ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli. Secondo le prime notizie le sue condizioni sarebbero stabili. La 77nne non sarebbe dunque in pericolo di vita.

Per far uscire l'uomo di casa, sono in corso trattative, condotte da un negoziatore del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli dei Carabinieri.