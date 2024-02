Spara dalla finestra vicino ad una scuola: la polizia lo neutralizza

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Poco dopo le 15 un uomo dall'interno della sua abitazione in via Al chiaro di luna, ex via Sambuco, nel quartiere Ponticelli, ha cominciato a sparare all'impazzata con un revolver.

A pochi passi dall'edificio, nel rione Conocal, c'è una scuola e subito il pensiero è andato a eventuali ragazzini che fossero ancora nel plesso. Quasi immediato l'intervento della polizia che prima ha chiuso l'area e poi ha fatto intervenire il mediatore.

Dopo pochi minuti, gli agenti hanno avuto la meglio sul folle e lo hanno arrestato. Non sono chiare le motivazioni del gesto ma da quanto si apprende non ci sono né vittime né feriti. Sul posto anche gli uomini della scientifica.

Soltanto pochi giorni fa, a San Giovanni a Teduccio, a pochi chilometri di distanza, un episodio del genere si era concluso con un omicidio suicidio. Per stabilire il perché di un simile gesto sarà necessario attendere l'interrogatorio di rito. L'uomo, di cui ancora non si conosce l'identità, potrebbe essere accusato di tentato omicidio.