Spara in aria dopo il gol del Napoli: fermato un giovane

Voleva festeggiare per il gol del Napoli e spara in aria. Domenica pomeriggio, mentre al Maradona si giocava Napoli-Salernitana, un tifoso azzurro è sceso in strada nel quartiere Malpensata di Bergamo e ha esploso diversi colpi di pistola in aria dopo il gol di Mathías Olivera.

Oggi il tifoso partenopeo, rintracciato dalla questura di Bergamo grazie anche ad alcune immagini circolate sui social, è stato denunciato per aver esploso colpi d'arma da fuoco in pubblico e per porto ingiustificato di armi. Si tratta di un 19enne che abita in provincia di Bergamo. La sua abitazione è stata perquisita. La Polizia ha trovato e sequestrato una scacciacani priva del tappo rosso.