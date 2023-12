Spara dal balcone di casa: "Faremo una strage" (VIDEO)

E' stato pubblicato su TikTok il video di un napoletano che spara colpi di pistola dal balcone di casa. Non è dato sapere se i colpi fossero a salve oppure no, ma il commento scritto sulle immagini lascia poco spazio alle interpretazioni: "Morte mia, vita tua...vita mia, morte tua. La nostra legge. Faremo strage, promesso".

Il video è stato pubblicato sui canali social del deputato Francesco Borrelli. “I social non devono più essere usati per la diffusione di messaggi criminali. Per capodanno non si permetta di sparare con le armi. Ci vuole ancora qualche giorno per capodanno eppure qualcuno ha già cominciato i 'festeggiamenti', quelli adottati soprattutto in certi ambienti criminali: sparare dal balcone con una pistola" il commento del deputato.