Disavventura per Spalletti: rubata la sua auto nel centro di Napoli

Disavventura per Luciano Spalletti. Questa mattina l'allenatore del Napoli non ha più ritrovato la sua Fiat Panda, parcheggiata nel piccolo slargo davanti il centralissimo hotel Britannique, in corso Vittorio Emanuele.

Il tecnico azzurro - racconta il Corriere dello Sport - ieri sera era rientrato tardi in hotel, dove alloggia da quando è in città e dove va in ritiro con la squadra per preparare i match al Maradona, e aveva deciso di non parcheggiare l'utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno oggi. Ma quando è sceso, intorno alle otto di questa mattina, non ha più trovato la sua vettura.

Prima di recarsi questa mattina all'allenamento, Spalletti ha presentato denuncia alle forze dell'ordine. Sull'accaduto sta quindi indagando la polizia. A facilitare la ricostruzione dei fatti potrebbero rivelarsi utili i video estrapolati dalle telecamere di sicurezza della videosorveglianza dell'hotel.