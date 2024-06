Passaggio di mani nei pressi della stazione: un uomo in manette

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in via Firenze un uomo che, con fare circospetto, si è avvicinato ad un soggetto seduto su un gradino e dopo poco gli ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

Gli operatori, avendo notato la scena, sono intervenuti e, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato l'indagato trovandolo in possesso di cinque involucri di marijuana del peso di 0,6 grammi e 525 euro in banconote di piccolo taglio. L'uomo, un 23enne gambiano, è stato arrestato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.