Spaccio di droga in spiaggia: nei guai un 31enne

Anche Capri e la Penisola sorrentina nella lente dei controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli. I militari della compagnia di Sorrento hanno denunciato per spaccio di droga un 31enne di Santa Maria la Carità, sorpreso sulla spiaggia caprese di Marina Piccola mentre cedeva dosi di marijuana ai bagnanti.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 20 g di "erba" già suddivisa in dosi. Un quarantanovenne di Foggia, invece, è stato denunciato per furto aggravato. I carabinieri lo hanno beccato mentre rubava capi di abbigliamento in un atelier dell'isola: la merce è stata restituita. 198 le persone e 95 i veicoli complessivamente controllati punto 7 le imbarcazioni setacciate, due quelle sanzionate per violazioni al codice della navigazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.