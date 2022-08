Spacciano allucinogeni nei locali della "movida" arrestati napoletani in trasferta

Controlli sui litorali del Salento e nei locali della “movida” alla vigilia di Ferragosto: oltre alla serie di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza scattano anche due arresti. In manette sono finiti un ragazzo e una minorenne, entrambi della provincia di Napoli, fermati la scorsa notte dai carabinieri nei pressi di una nota discoteca di Santa Cesarea Terme con addosso le dosi di allucinogeno.

I due, stando ai primi riscontri, come riporta Valentina Murrieri di LeccePrima, avrebbero raggiunto il Salento proprio per dare vita all’attività di spaccio. Questa l'accusa mossa nei loro confrotni. Durante la verifica e la perquisizione da parte dei militari della compagnia di Maglie, i due sono stati infatti trovati con ben 112 dosi di Mdma, praticamente l'ecstasy, pronte per essere cedute a costi da capogiro ai giovani del posto e ai turisti.

Immediato il sequestro da parte dei militari e, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, le manette per il maggiorenne. L’arresto scattato anche per la sua amica 17enne, così come stabilito dalla Procura dei minori del capoluogo salentino.