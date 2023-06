Spaccio e strappo: raffica di controlli e arresti da parte della polizia

Pomeriggio caldo, e non solo per la temperatura, quello di ieri in città:

Decumani

gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato due uomini che, nei pressi di uno stabile di via Carbonara, prelevavano qualcosa da una rampa di scale per passarlo ad una persona in cambio di denaro. Gli agenti hanno subito bloccato i due, trovati in possesso di 400 euro, e l’acquirente, che aveva un involucro contenente circa 0,6 grammi di cocaina. In un’intercapedine delle scale sono stati rinvenuti 8 involucri per un totale di circa 2,3 grammi della stessa sostanza. I due, 53 e 69 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

San Giovanni - Barra

Controlli anti-spaccio anche a San Giovanni - Barra dove gli agenti del locale Commissariato, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in strada Comunale Ottaviano. Rinvenuti circa 18 grammi di cocaina, suddivisa in 84 dosi, assieme ad un bilancino di precisione, un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da cinque telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava sia la strada che l’interno dello stabile e 65 euro. In manette un 41enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Corso Umberto I

Mentre transitavano in corso Umberto I, per un servizio di contrasto ai reati predatori, l'attenzione dei Falchi della Squadra Mobile è stata attratta da una donna che indicava un uomo in fuga. Agli agenti la donna ha spiegato che le era stato strappato il cellulare dalle mani. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato in vico Pacella e trovato in possesso del telefono: si tratta di un 32nne di Santa Maria Capua Vetere con precedenti di polizia, arrestato per furto con strappo e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il cellulare è stato restituito alla donna.