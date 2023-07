L'ambulante sulla spiaggia vende droga: arrestato

Una volta gli ambulanti da spiaggia vendevano il cocco o le granite, ma D. G., 21enne di Pompei, deve aver pensato che aggirarsi tra gli ombrelloni vendendo droga sarebbe stato più redditizio. Peccato che mimetizzati tra i bagnati, sulla spiaggia di Meta di Sorrento, ci fossero anche i carabinieri. I militari lo hanno notato mentre si aggirava tra una postazione all'altra sulla sabbia e lo hanno fermato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 26 grami di marijuana già suddivisi in dosi e di 160 euro in piccolo taglio. Nell’abitazione del 21enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 2 grammi della stessa sostanza. L’arrestato è in attesa di giudizio.