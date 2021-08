Droga nascosta nel cespuglio: in manette due pusher

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga a fini di spaccio R. D. F., 47enne di Giugliano, e D. A., 29enne di Pozzuoli, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati osservati al lungo in Via Del Mare, in località Licola Mare. Percorrevano sempre la stessa porzione di strada, da un piccolo cespuglio fino al ciglio della strada dove sono stati beccati a cedere 2 dosi di droga, una di hashish e una di marijuana, ad altrettanti clienti poi segnalati alla Prefettura.



Scoperti, i due non hanno fatto in tempo a scappare, i militari li hanno bloccati e arrestati. E in un piccolo nascondiglio ai piedi di un arbusto, i carabinieri hanno trovato 17 dosi di cocaina (8 grammi), 13 stecchette di hashish (17 grammi) e 9 grammi di marijuana in altrettante bustine. Nelle disponibilità dei due anche 170 euro in contante ritenuto provento illecito. I due sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio.