Sorpreso a vendere droga ai ragazzi: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F. C., 43enne di Pomigliano già noto alle forze dell'ordne.

L'uomo è stato sorpreso in Via Mansarda mentre cedeva un involucro di droga ad un giovane del posto, poi segnalato alla Prefettura. Quando è stato perquisito non ha potuto nascondere i 3,6 grammi di hashish che aveva in tasca e i circa 250 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto di altre cessioni. Il 43enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.