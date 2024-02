Spaccio al femminile, due donne arrestate: in casa droga e un sistema sofisticato di allarmi e telecamere

Arrestate per detenzione di droga a fini di spaccio, dai carabinieri, due donne del posto, già note alle forze dell’ordine. La 33enne e la 35enne erano in via Cairoli, all’interno di un appartamento adibito verosimilmente a piazza di spaccio. L’ambiente è stato perquisito e i militari hanno rinvenuto e sequestrato 90 dosi di cocaina, 108 grammi della stessa sostanza ancora da frazionare, 6 bustine di marijuana, 13 stecchette di hashish.

Con la droga anche 649 euro in contante ritenuto provento illecito, un sistema di allarme e uno di videocamere installati lungo il perimetro dell’appartamento. Le due donne sono finite in manette.