Vede la polizia e lascia cadere la busta: c'erano 400 grammi di droga

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in corso Amedeo di Savoia hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi lasciando cadere a terra una busta dietro un’autovettura parcheggiata. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato per poi recuperare la busta contenente circa 400 grammi marijuana.

A.L., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.