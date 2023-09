Droga in carcere: "Affare da 10 milioni all'anno"

Droga portata all'interno del carcere con i droni e poi letteralmente 'sparata' nelle celle con fucili ad aria compressa. Lo spaccio all'interno dei penitenziari Campania è un affare da 10 milioni di euro all'anno. Poggioreale in testa, ma anche ad Avellino e Salerno la situazione è critica. La denuncia arriva dal segretario del Sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo: "La malavita è tecnologicamente avanti allo Stato. Ci sono i droni, ma le ultime notizie ci dicono che gli ovuli vengono sparati con fucili a trenta metri di distanza con estrema precisione".

L'altro tema è quello dei cellulari: "In Campania sono stati trovati quasi 500 telefoni grazie ai quali i criminali continuano a controllare i loro traffici - prosegue Di Giacomo - Lo Stato sembra avere alzato bandiera bianca. Poggioreale è l'emblema del fallimento pubblico in tema di penitenziari. In questa regione ci sono 1.100 detenuti in più di quanto le strutture potrebbero ospitare".

Sull'argomento è intervenuto anche il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra: "C'è un progetto fermo da anni di realizzare un nuovo carcere a Nola che permetterebbe di decongestionare gli altri penitenziari. Ci dicano che fine ha fatto. Su droga e telefonini ci vuol il pugno di ferro. Chi è sorpreso a spacciare in cella deve avere un inasprimento della pena".