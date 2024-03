Scoperta piazza di spaccio "delle donne": due arresti

I carabinieri di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due donne di 43 e 32 anni. Entrambe già note alle forze dell’ordine, sono state sorprese in un’abitazione in via Cairoli.

Nell’appartamento, utilizzato verosimilmente come piazza di spaccio, 50 dosi di crack, 6 grammi di cocaina, 7 di marijuana. E ancora 1 bilancino, bustine per il confezionamento della droga, banconote provento di spaccio e alcune note per la “contabilità”. Le due donne sono state portate in carcere, in attesa di giudizio.