Padre e figlio sono agli arresti domiciliari ma spacciano dalla loro abitazione: in manette

Blitz anti-droga a Poggiomarino con i carabinieri della locale stazione che stanotte hanno perquisito l’abitazione di un 57enne e di suo figlio 27enne. Sono entrambi agli arresti domiciliari e il citofono che suona di notte non desta sospetti. “Saranno i carabinieri per vedere se siamo in casa” avranno pensato i due, ma quando hanno visto così tanti militari alla porta hanno compreso che non si trattava della “solita” visita.

Nell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 80 grammi di hashish, 43 grammi di cocaina, 42 grammi di crack e 3 grammi di marijuana. Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e un telefono cellulare sul quale sono in corso accertamenti. Gli arrestati sono nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.