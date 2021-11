Spacciatrice con il reddito di cittadinanza: la scoperta

A Ottaviano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 57enne del posto già nota alle forze dell’ordine. I militari – supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Sarno – hanno controllato l’abitazione della donna dove hanno rinvenuto e sequestrato quattro dosi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 6mila e 500 euro in contanti.

La donna dovrà rispondere anche del reato di introduzione e commercio di accessori di abbigliamento contraffatti. Durante l’operazione, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di cinture, foulard, borse e portafogli griffati contraffatti. I militari hanno accertato che la donna fosse indebitamente percettrice del reddito di cittadinanza, altro reato per cui la 57enne dovrà rispondere all’Autorità giudiziaria e all’Inps.