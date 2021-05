"Spaccata" nel bar, il titolare: "E' un momento difficile per le città"

Tentata rapina in un esercizio commerciale di via Salvator Rosa

Tentato furto in un bar di via Salvator Rosa, Nella notte ignoti hanno provato a forzare i vetri blindati di un noto esercizio commerciale situato a pochi metri dal Museo, causando ingenti danni.

"Per fortuna non è stato portato via nulla. Abbiamo subito solo danni alla vetrina e alla maniglia. E' un momento difficile, si sentono sempre più episodi criminosi simili. E' un momento difficile per noi commercianti e per i napoletani in generale", spiega a NapoliToday Michele Addeo, titolare del bar.