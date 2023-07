"Giovane armato di mazza da baseball distrugge i vetri di un’auto": la denuncia di Borrelli | VIDEO

"Un cittadino ha inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, un video che immortala un giovane armato di mazza da baseball distruggere, con una violenza inaudita, i vetri di un’auto parcheggiata in una traversa di Corso Vittorio Emanuele. Il ragazzo, poi, nell’allontanarsi nota una persona che lo stava filmando e inizia ad insultarlo ferocemente, prima di infilarsi in auto e andare via". A denunciarlo in una nota pubblicata sui suoi profili social, insieme al video dell'accaduto, è il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo di fronte a una deriva violenta senza fine. Queste immagini mi hanno lasciato senza parole per la ferocia mostrata. Quel ragazzo, che avrebbe potuto ferire o uccidere chiunque in quel momento", ha aggiunto Borrelli.