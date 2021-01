Spacca i mobili con un martello e minaccia moglie e figli

I carabinieri della stazione di Cicciano, insieme a quelli della sezione radiomobile di Nola, hanno arrestato un 44enne del posto per maltrattamenti e danneggiamento. Allertati dal 112, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della ex moglie. Poco prima, in stato di ebbrezza e davanti al figlio 23enne, il 44enne aveva spaccato alcuni mobili della cucina con un martello, insultando e minacciando i familiari.

Bloccato prima che la situazione potesse degenerare, l’uomo è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, eventi di questo tipo erano all’ordine del giorno ed erano stati già denunciati.