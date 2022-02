Lotta alla sosta selvaggia, circa 100 verbali e 20 auto prelevate in un quartiere di Napoli

Nel quartiere di Poggioreale gli agenti della polizia locale di Napoli hanno raccolto alcuni esposti che hanno portato ad una serrata operazione di controllo contro la sosta selvaggia.

Fra via Stadera, via Gorizia, via Biscardi e via Nuova Poggioreale sono stati elevati 98 verbali per sosta irregolare, prelevate 20 autovetture che ostacolavano la circolazione e redatti 11 verbali per mancanza di assicurazione.