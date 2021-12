Auto in sosta selvaggia su via Toledo, tre autobus bloccati | VIDEO

La denuncia, fatta attraverso le proprie pagine social, è dell'associazione "Napoli Pedala": un video di una vettura parcheggiata a centrostrada lungo via Toledo (zona Dante) con tre bus al seguito, bloccati.

"E poi vorrebbe farci credere, che per migliorare la viabilità bisogna aprire più strade alle auto a partire dal lungomare Caracciolo? - scrive l'associazione rivolgendosi implicitamente al sindaco Gaetano Manfredi - Sul posto, zona Piazza Dante, già c’erano i vigili urbani che multeranno il criminale che ha parcheggiato in quel modo e sarà chiamato il carro attrezzi, ma il disaggio alla città ed ai passeggeri che erano su quegli autobus non lo risarcirà nessuno".



"Serve - è infine il messaggio di Napoli Pedala - ridurre il numero di auto in circolazione, solo così si favorisce la velocità commerciale dei bus si riducono gli ingorghi, lo smog e si crea spazio e condizioni per incrementare l’uso di bici e monopattino".