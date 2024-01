Trovato un cadavere a Napoli: si indaga per omicidio

Questa notte, un corpo senza vita è stato ritrovato a Poggioreale dagli agenti di polizia del Commissariato di Secondigliano. I poliziotti sono giunti in via dello Scirocco dopo la segnalazione di residenti che avevano sentito colpi di arma da fuoco. Sono in corso le indagini della squadra mobile per comprendere la dinamica dell'evento e, ovviamente, non esclusa la pista dell'omicidio. Non si conoscono le generalità dell'uomo, l'unico elemento noto è l'età: 50 anni.