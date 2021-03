Sospetto caso Covid da Poppella: tutte le sedi chiudono cinque giorni per precauzione

La pasticceria Poppella è costretta a chiudere le sue tre sedi, in via precauzionale, per cinque giorni. A spiegarne i motivi, con una nota, è la stessa pasticceria: "Con molto dispiacere siamo costretti a comunicarvi che abbiamo appena appreso che all'interno del nostro staff è stata riscontrata la presenza di sintomi influenzali, in questo periodo ovviamente non possiamo escludere che possa essere Covid".

"Pertanto nei prossimi giorni in via precauzionale resteremo chiusi, così da sottoporre tutto lo staff al tampone e predisporre la sanificazione e igenizzazione degli ambienti al fine di garantirvi una riapertura in totale sicurezza, perché la vostra sicurezza viene prima di tutto! Certi della vostra comprensione e fiducia che sempre ci dimostrate. A presto !".