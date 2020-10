Alcolici a ragazzine, bar a Chiaia sospeso per 30 giorni

Somministrazione di alcol a minori. È la ragione per cui il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia.

È lo scorso settembre che in due diverse occasioni – secondo gli inquirenti – sono state somministrate bevande alcoliche ad alcune minori dei 16 anni, in un caso una tredicenne ed una quattordicenne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il titolare e una dipendente del bar sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori. Il locale già lo scorso giugno era stato destinatario di un provvedimento di chiusura della durata di 7 giorni poiché nel febbraio scorso si era verificato un episodio analogo.