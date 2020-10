Crisi Covid, l'Asl Napoli 1 sospende ricoveri e interventi non urgenti

Ricoveri programmati, sia medici che chirurgici, sospesi. È la decisione dell'Asl Napoli 1 che ha avuto effetto fin dalla scorsa mezzanotte.

Il fermo esclude i ricoveri "con carattere di urgenza non differibili e quelli per pazienti oncologici e e oncoematologici medici e chirurgici".

È la stessa Asl Napoli 1 a renderlo noto.

La decisione è stata presa per l'aumento dei contagi da Coronavirus, così da valutare l'ampliamento dell'offerta di posti letto dedicati ai positivi.

Obiettivo, aumento posti letto

L'unità di crisi si è posta come obiettivo il numero di 1651 posti letto. Il riparto prevede che i posti letto per l'Asl Napoli 1 arrivino a 222 (82 di terapia intensiva, 28 di sub intensiva, 112 di degenza), per l'Asl Napoli 2 a 73 e per l'Asl Napoli 3 a 143 posti letto.

La richiesta più forte arriva all'Azienda Ospedaliera dei Colli che comprende il Cotugno, il Monaldi e il Cto. Dovrà avere a disposizione 263 posti letto di cui 28 di terapia intensiva, 38 di sub intensiva e 197 di degenza. Per il Cardarelli ci dovranno essere 95 posti letto Covid con 60 degenze, 15 terapie intensive e 20 terapie sub intensive.