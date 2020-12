Palestra aperta nonostante le norme anti-Covid: attività sospesa e quattro multati

Proseguono in controlli per il rispetto delle normative anti-contagio da Covid a Napoli e provincia.

In uno di essi, disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i carabinieri della stazione di Saviano hanno sospeso per 5 giorni l’attività di una palestra di via Crocelle.

Entrati nel locale, infatti, i militari hanno sorpreso tre persone ad allenarsi, nonostante il divieto di apertura.

Il titolare della palestra ed i tre sono stati multati.