Sorelle sfregiate con l'acido in Centro: si è costituita la zia

C'è una svolta nelle indagini per l'aggressione subita da due sorelle, nel cuore di Napoli, con l'acido. Infatti, la zia 22enne delle due ragazze si è presentata in Questura dichiarando di essere stata lei a compiere il gesto. Gli investigatori l'hanno interrogata, in presenza del suo avvocato. La donna, nel rispondere, non ha negato ed ora è indagata per "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso". Il reato, però, le viene contestato in corso. Infatti, l'attenzione degli investigatori si concentrerà ora sui suoi complici. Dietro all'aggressione ci sarebbero dei dissidi familiari.

L'acido lanciado da tre persone su degli scooter

Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso in corso Amedeo di Savoia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato San Carlo, il liquido sarebbe stato lanciato loro da altre donne, tre, in sella a degli scooter. Le vittime hanno 24 e 17 anni, e sono residenti nel rione Sanità. Portate in pronto soccorso al Cardarelli, sono state visitate anche con una consulenza del chirurgo plastico e poi dimesse. Per loro, ustioni al volto e alle braccia ma, fortunatamente, l'acido non ha raggiunto gli occhi. Le giovani, sotto choc, hanno raccontato di essere state avvicinate da un gruppo di altre ragazze quando queste, senza alcun motivo, le hanno lanciato contro dell'acido. Ferite, sono scappate verso il Museo e poi la corsa in ospedale.