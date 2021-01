Gino Sorbillo premiato dalla Guida Michelin: "Continuerò a fare del mio meglio"

Si apre alla grande il 2021 di Gino Sorbillo che riceve un prestigioso riconoscimento internazionale. Il noto pizzaiolo partenopeo, che vanta l'apertura di decine di pizzerie in tutto il mondo, è stato premiato dalla Guida Michelin. L'annuncio è arrivato via social dallo stesso Sorbillo: "Grazie alla Michelin Guide per questo prestigiosissimo riconoscimento professionale assegnatomi per il 2021. Continuerò a fare sempre del mio meglio per portare questo lavoro-missione ovunque nel mondo. Nel frattempo festeggio con tutti voi amici e clienti con un brindisi virtuale, vi amo".