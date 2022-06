Sorbillo, è "guerra" social contro Briatore: "Vi aspettiamo nelle pizzerie napoletane"

Continua la "guerra" sulla questione pizza tra Briatore e Sorbillo. Ieri, nel corso di un'intervista rilasciata a La Zanzara, Briatore aveva "chiuso" la polemica dichiarando di voler aprire una sua pizzeria a Napoli ("Una città che amo tanto"), ma aveva anche pizzicato il pizzaiolo napoletano: "Sorbillo? Vuole farsi solo pubblicità". La risposta di Sorbillo non si è fatta attendere e sui social è comparsa la foto di una pizza con la scritta "Briatore? No Sorbillo", accompagnata dal post "Buongiorno, vi aspettiamo nelle pizzerie napoletane".

"Vuole farsi pubblicità"

Ieri lo stesso Sorbillo ha promosso un'iniziativa presso la pizzeria di via dei Tribunali, offrendo pizze gratis a cittadini e turisti, spiegando il perché la pizza può costare anche 5 euro ed essere allo stesso tempo di qualità. Briatore, qualche giorno fa, infatti, aveva avanzato qualche dubbio proprio sulla qualità della pizza tenuta a prezzi bassi: "Che prodotti usate se la vendete a così poco? Le mie pizze costano anche 65 euro". Da quel momento sono state numerose le risposte all'imprenditore piemontese che nel suo Crazy Pizza vende una margherita a 15 euro.

"E' una provocazione per farsi pubblicità - ha replicato Sorbillo ai microfoni di NapoliToday - Briatore vuole sapere perché la mia pizza costa così poco? Perché le ottime farine, i migliori sammarzano, il fior di latte nostrano e il miglior olio d'oliva non fanno andare il costo di questo prodotto oltre i 5, 6, massimo 7 euro. Noi sfamiamo ragazzi, anziani, persone che non possono permettersi i posti chic dove vanno gli amici di Briatore. E' la nostra tradizione e non accettiamo provocazioni"

"Quella di Briatore è stata un'uscita poco felice"

Sulla vicenda, sempre ai microfoni di NapoliToday, è intervenuto anche Errico Porzio che la pizza di Briatore l'ha provata. "La sua uscita non è stata molto felice. Però, il costo di una pizza non si stabilisce solo attraverso il food-cost. Una pizza può costare 4 euro in una pizzeria e in un certo quartiere, può costare 6 euro in un'altra pizzeria di un altro quartiere, ma anche 9 e 10 euro. C'è da tenere in considerazione il fitto del locale, le utenze, il costo del personale che viene formato e si mette a disposizione del datore di lavoro. Il discorso non andava generalizzato, ma è anche vero che se vogliamo fare un discorso legato alla qualità dobbiamo dire che ci sono punti dove trovi una pizza a non meno di 5 euro e altri punti dove la puoi trovare a non meno di 10. Tra l'altro, Briatore domenica mi ha chiamato e mi ha chiesto come la stavano prendendo i pizzaioli napoletani. Gli ho detto: 'Caro Briatore non bene. Non bene'".